Madonna vai adiar novamente sua turnê? Representante da cantora responde

Apesar de rumores de que Madonna poderia novamente pausar sua turnê, um representante da cantora disse ao site TMZ que essa informação não procede.

Os boatos ganharam força quando fãs da diva pop começaram a receber mensagens da empresa que vendeu os ingressos dos shows da artista em Boston, nos Estados Unidos, afirmando que as datas dos concertos haviam sido adiadas.

Contudo, em resposta ao questionamento do site TMZ, o representante da artista negou todas as especulações e disse que os shows em Boston seguem mantidos na data prevista.

Os boatos causaram aflição nos fãs que já tiveram que esperar um tempo a mais para ver a cantora com sua turnê de celebração a sua carreira. Isso porque a artista adiou o início da turnê Celebration por causa de uma infecção bacteriana que levou a cantora à UTI em junho de 2023.

Fãs da Rainha do Pop no Brasil também aguardam com ansiedade o anúncio de datas dos shows por aqui, já que a cantora chegou a afirmar que virá para o país em breve.