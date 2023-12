Fonte afirma que Príncipe William e Kate Middleton teriam superado briga com Príncipe Harry e Meghan Markle, diz revista

Vida que segue! Aparentemente, o Príncipe William e a Princesa Kate Middleton da Família Real Britânica teriam superado todas suas rusgas com o casal composto pelo Príncipe Harry e pela atriz Meghan Markle. A avaliação parte de uma amiga pessoal da princesa em um depoimento publicado pela revista norte-americana People.

Ela [Princesa Kate Middleton] superou e o William também, disse a suposta pessoa ligada a Middleton quando perguntada sobre os entreveros com Harry e Markle.

Ela está extremamente focada no que importa daqui para frente. Eles não vão olhar para trás, afirmou uma fonte anônima.

Os assessores pessoais do casal real britânico não se pronunciaram em público em relação ao depoimento publicado pela People.

Para quem não sabe, os casais vivem um verdadeiro campo minado desde que Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram se afastar das obrigações da Família Real Britânica, em janeiro de 2020. Desde então, deram entrevistas e protagonizaram uma série documental com várias críticas à realeza britânica.

Em janeiro de 2023, Harry publicou O Que Sobra, livro de memórias com novas críticas aos seus familiares britânicos. Ele e a esposa Meghan vivem atualmente na cidade californiana de Montecito, nos Estados Unidos.

Suposta reaproximação de Harry à Família Real Britânica

No entanto, a revista britânica Closer noticiou que Harry planeja se reaproxima da realeza no ano de 2024 e conta com o suporte do pai, o Rei Charles III. Uma fonte da revista disse:

O Harry quer começar bem o ano, focando em fazer as pazes. Para a sorte dele, o Charles também quer isso. O Charles tem a sabedoria da idade e o que ele mais quer é o William e o Harry fazendo as pazes. Ele tem pedido ao William para tomar a iniciativa e ser o mais maduro. É uma missão pessoal que os filhos se acertem, afirmou a fonte da Closer.

E aí, será que veremos mais uma grande movimentação da realeza britânica em 2024?