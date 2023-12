Após ser internado, Compadre Washington tranquiliza fãs e fala sobre recuperação: Tchan, tive que operar

Após ser internardo com fortes dores no abdômen, o famoso cantor do É O Tchan, Compadre Washington, utilizou de suas redes sociais para agradecer as orações por sua saúde e deu detalhes sobre sua recuperação. O músico de 61 anos de idade teve que passar por uma cirurgia de apendicite, sendo internado na última quinta-feira, dia 29.

- Passando pra dizer que estou bem, fiz a cirurgia. Tô bem graças a Deus, [?] estava anestesiado, meio grogue com sono. Estamos aqui no hospital, e agora é hora de dormir. Passando para dizer a todos vocês que oraram por mim, pediram por mim, que estou bem. Fiz exame aqui e deu que eu estava com apendicite. Tchan, tive que operar? tu tu tu pá tive que operar, brincou o cantor.

Através dos stories do Instagram, Washington ainda acrescentou:

- Mas estou bem. Amanhã eu falo melhor com vocês, amanhã já estou mais ativo. Valeu, fui, finalizou.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital MaterDei, em Salvador, na Bahia, o quadro de Washington era de apendicite aguda em fase inicial.

A agenda do grupo É o Tchan indica que a banda tem apresentações marcadas para os dias 30 de dezembro de 2023 em Ipojuca, Pernambuco, no dia 31 de dezembro de 2023 em São João da Barra, Rio de Janeiro, e 01 de janeiro de 2024 em Ouro Branco, Alagoas.

Ainda segundo nota, a banda pretende manter os compromissos dos shows, e, com a ausência de Compadre Washington, o cantor Beto Jamaica ficará à frente nos palcos.