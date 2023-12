Clara Moneke fala sobre vida financeira após sucesso em Vai Na Fé: Continuo voltando do mercado carregando sacola pesada

Falou mesmo! A atriz Clara Moneke ficou muito conhecida após interpretar a amada Kate da novela de sucesso Vai Na Fé, da Rede Globo. No entanto, em recente entrevista ao jornal Extra, a artista abriu o jogo e falou sobre a vida financeira após o hit que foi a novela.

Para quem não acompanhou, a famosa virou uma verdadeira sensação com os internautas, conquistando o mais diverso público e virando constante assunto em 2023 nas telinhas de Vai Na Fé.

Porém, ao contrário do que muitos podem pensar, Moneke negou que esteja nadando no dinheiro. A atriz desmistificou o glamour da profissão e revelou que costuma levar a rotina normalmente, sem maiores luxos.

Acham que eu estou suando dinheiro [risos]. Mesmo se não fosse pelo sucesso, há uma glamourização da profissão e pelo fato de estar em uma novela da Globo. Mas as coisas são conquistadas com muito suor. Rolam umas piadas de ah, mas a Clara está rica. Ou então: a Clara não faz mais tal coisa, né?!, disse a atriz.

Eu continuo voltando do mercado carregando sacola pesada, vou à academia de bairro, compro fruta do cara que vende na esquina? O que faço não mudou tanto, mas as pessoas nos colocam, sim, nesse patamar de luxo, explicou Moneke ao finalizar.