Hamas rejeita libertação de reféns israelenses até acordo por cessar-fogo permanente

O Hamas não aceitará novas libertações de reféns israelenses e estrangeiros enquanto não haver um cessar-fogo permanente, disse um porta-voz do grupo à Associated Press neste sábado (30). A decisão do grupo terrorista contraria uma recente proposta do Egito para um cessar-fogo temporário do conflito.

O governo de Israel tende a rejeitar a exigência do Hamas. Israel afirmou que prosseguirá a sua ofensiva aérea e terrestre sem precedentes até desmantelar o Hamas. Neste sábado, ataques aéreos do Exército israelense atingiram dois campos de refugiados no centro de Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que o número de mortos palestinos desde o início da guerra, em 7 de outubro, aumentou para 21.672 neste sábado, com mais 56.165 feridos. Nas últimas 24 horas, 165 pessoas foram mortas, segundo o porta-voz do ministério, Ashraf al-Qidra. O ministério não faz distinção entre as mortes de combatentes e de civis, mas afirmou que cerca de 70% dos mortos foram mulheres e crianças. Fonte: Associated Press.