Rússia exige provas sobre eventual entrada de míssil russo no espaço aéreo da Polônia

A Rússia não vai conceder quaisquer explicações sobre um objeto não identificado que entrou brevemente no espaço aéreo da Polônia até receber provas que mostrem que o objeto era um míssil russo, disse o encarregado de negócios da Rússia em Varsóvia, Andrei Ordash, neste sábado, 30. "Não daremos quaisquer explicações até que apresentem provas concretas, porque essas acusações são infundadas", disse Ordash à agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

A Defesa da Polônia disse que um objeto desconhecido viajou 40 quilômetros no espaço aéreo do país na sexta-feira, 29, vindo da direção da Ucrânia, antes de desaparecer dos radares. O chefe das forças armadas polacas, general Wieslaw Kukula, disse que "tudo indica" que se tratava de um míssil russo.

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia exigiu explicações de Moscou. Cerca de 500 soldados poloneses da defesa territorial procuram vestígios do objeto em uma área entre a cidade de Zamosc e a fronteira com a Ucrânia.

A fronteira da Polônia com a Ucrânia é também a fronteira da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), da qual a Polônia é integrante. Fonte: Associated Press.