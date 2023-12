Ribeirão Pires publica edital para cadastro reserva de professores

Começam hoje (30) as inscrições virtuais para os interessados em realizar prova destinada ao cadastro reserva de professores da rede municipal de ensino em Ribeirão Pires. O anúncio foi emitido ontem (29), por edital da prefeitura, com prova prevista para 28 de janeiro.

Os interessados já podem se inscrever até as 23h59 do dia 15 de janeiro. As inscrições são realizadas exclusivamente através do site do Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (INDEC), acessível pelo link: https://institutoindec.org.br/.

Vale destacar que o edital contempla diversas vagas, que abrangem cargos como professor A, professor A (Sala de Recursos), professor B (Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Matemática), além de professor de Desenvolvimento Infantil. As oportunidades ainda se estendem para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Auxiliar de Aluno de Inclusão, Sala de Recursos para alunos AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Creches.

Referente às provas, são esperadas 30 questões a serem realizadas em locais escolhidos pelo INDEC no município. Os candidatos terão duas horas para responder o questionário.

É possível conferir o edital completo no Diário Oficial do Município, disponível no site https://ribeiraopires.sp.gov.br/diario-oficial/ e no app Ribeirão Pires Digital.