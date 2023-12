Katy Perry fará show no Brasil em 2024, afirma jornal

Os fãs de Katy Perry acordaram neste sábado, dia 30, com um motivo a mais para comemorar: a diva pop deve fazer um show no Brasil em 2024. Pelo menos é isso que afirmar o jornal O Globo.

De acordo com a publicação, a cantora vai se apresentar no festival Rock in Rio, que terá em 2024 uma versão especial para celebrar seus 40 anos de realização.

Com atrações variadas, o festival será realizado em setembro nos seguintes dias: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22.

Até agora, artistas internacionais, como Ed Sheeran, Ne-Yo, Imagine Dragons, além de estrelas pop brasileiras, como Ludmilla e Jão, já foram confirmados.

Com a notícia de que Katy Perry será uma das estrelas a se apresentar no festival, fãs da cantora celebraram pelas redes sociais. A estrela norte-americana, que já vendeu mais de 140 milhões de discos pelo mundo, já veio diversas vezes para o Brasil e inclusive se apresentou nas edições dos anos de 2011 e 2015 do Rock in Rio.