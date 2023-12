Motorista enfrenta tráfego congestionado em rodovias ao litoral

De acordo com última atualização da Ecovias (10h37), o principal congestionamento do momento ocorre na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 32 ao 43. Já na via Anchieta, o ponto de atenção aos motoristas que vão em direção à praia se encontra no km 26 até o km 33. A concessionária atribui o cenário ao alto fluxo de veículos.

Por conta do tempo encoberto com chuva em pontos isolados e visibilidade parcial e neblina densa no topo de serra, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 norte com acesso a Interligação Planalto sentido Imigrantes, alça da Imigrantes para a Interligação, no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido litoral.

Vale destacar que o SAI está em Operação Descida 7X3. Com a medida, o motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

ATENÇÃO DIRECIONADA AO ANO NOVO



Desde à 0h de terça-feira (26), quando se iniciou a contagem, mais de 505 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de mais de 250 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 5,5 mil veículos e subiram mais de 1,4 mil veículos.