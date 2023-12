Charge - 30 de dezembro de 2023

O desenho do cenário eleitoral de São Bernardo aponta para uma polarização das pré-candidaturas do deputado federal Alex Manente (Cidadania) e do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Os dois projetos eleitorais avançam em suas estratégias em cada campo político e aproveitam a indefinição no grupo do prefeito Orlando Morando (PSDB) para consolidação das táticas, com isolamento e redução da força do tucano no processo.

Reeleito em primeiro turno com 67% dos votos e alto índice de aprovação, Morando passou o segundo mandato sem trabalhar um nome sequer para a sucessão. O tom personalista e autocentrado da gestão faz com que nem mesmo aliados mais próximos saibam qual o planejamento do tucano.