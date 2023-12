Noite de domingo é o período mais perigoso para se dirigir na região

Período em que as vias municipais e rodovias registram movimento intenso devido às festas de fim de ano, é necessário redobrar os cuidados para evitar acidentes e garantir uma boa viagem. Segundo dados do Infosiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), em 11 meses do ano, a noite de domingo foi o período mais mortal nas vias do Grande ABC, com 21 ocorrências fatais.

Para o Réveillon, o movimento está intenso, sobretudo nas estradas que cortam a região. Entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a previsão da concessionária SPMar é que circulem 570 mil veículos pelo Rodoanel, sendo 399 mil no Trecho Sul e 171 mil no Trecho Leste, grande parte do fluxo seguindo em direção ao Litoral. Já a Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), aguarda entre 480 mil e 740 mil veículos trafegando pelas rodovias.

A Fenive (Federação Nacional da Inspeção Veicular) alerta que carros rebaixados, movidos a GNV, ônibus, vans, caminhões e motorhomes devem exigir atenção redobrada dos usuários antes de pegar a estrada para as viagens de férias. Isso porque um terço dos veículos que passaram por algum tipo de alteração em sua estrutura não poderia estar em circulação, de acordo com a federação.

As estatísticas, extraídas do banco de dados das empresas de inspeção veicular em todo o Brasil em 2022, mostram que pelo menos 33% desses veículos seriam reprovados caso passassem por inspeção veicular. Quase metade (47,58%) apresentam problemas com relação à sinalização – luzes e faróis – e 30,1% estão com defeitos ou irregularidades em equipamentos obrigatórios – como é o caso de cintos de segurança, pneus, freios, barras de proteção, entre outros.

Segundo o engenheiro mecânico Daniel Bassoli, diretor-executivo da Fenive, também são frequentes problemas envolvendo falhas nos freios, eixos de suspensão, pneus, rodas e ainda em automóveis sinistrados – que se envolveram em acidentes de grande monta – ou fizeram a conversão para GNV de forma clandestina. “Outro agravante é a idade da frota de veículos no país”, alerta.

O Brasil conta com aproximadamente 120 milhões de veículos em circulação, conforme os dados mais recentes da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). Mais da metade, quase 61 milhões, são automóveis de passeio com mais de dez anos de circulação. “Quando chegam as férias, muitas pessoas esquecem da segurança, o foco principal é chegar ao destino. Mas esse trajeto não se concretiza para milhares de brasileiros justamente devido à imprudência e irresponsabilidade dos condutores”, analisa Bassoli.

LEVANTAMENTO

Em acidentes que não envolvem mortes, o cenário é diferente no Grande ABC, sendo a tarde de sexta-feira o período com maior incidência de acidentes, registrando 410 casos nos 11 meses do ano. A noite de sábado é a segunda colocada, com 378 ocorrências.

Considerando todo o Estado, a sexta-feira também é o dia com maior número de ocorrências. acumulando 9.538 acidentes.

SAI registrou ontem 43 km de lentidão

Os motoristas que desciam para o Litoral nesta sexta-feira (29) enfrentaram longos congestionamentos no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Juntas, as rodovias chegaram a registrar cerca de 43 km de lentidão. Essa marca foi alcançada por volta das 19h40. Até segunda-feira (1), feriado de Ano Novo, a Ecovias espera a passagem de até 740 mil no SAI, em direção ao Litoral, sendo que até ontem mais de 422 mil veículos já haviam descido em direção à Baixada Santista.

No início da noite, a chegada até a praça de pedágio do km 32 da Rodovia dos Imigrantes era até rápida, o problema estava logo após a passagem pelas cabines de pagamento, quando o motorista encontrava um trânsito praticamente parado. Durante a noite, o congestionamento na Imigrantes, sentido Litoral, abrangia do km 30 ao km 53. Já na Via Anchieta, sentido Litoral, a lentidão acontecia do km 31 ao km 42. Porém, nem mesmo a longa espera foi capaz de diminuir a alegria de Félix Augusto Gimenes, de 31 anos, que saiu de São Mateus, na Capital.

No carro, o motorista levava cobertores, roupas, comida e até colchão. “Todo ano enfrentamos este congestionamento, infelizmente, mas é ter paciência que uma hora chegamos, e aí vai ser só festejar”, disse aos risos.

Para dar vazão a essa demanda, o sistema está operando no esquema 7x3 (Operação Descida). Para o retorno dos veículos em direção à Capital, a Operação Subida (2x8) está prevista para entrar em vigor a partir da 1h do dia 1º de janeiro até a meia-noite do mesmo dia. Durante a Operação Subida, o usuário pode optar por subir a serra tanto pela pista Norte quanto pela pista Sul da Imigrantes e também pela pista Norte da Via Anchieta. A descida será feita apenas pela pista Sul da Anchieta.

Nos dias 2 e 3 de janeiro, se houver necessidade, a Ecovias implantará a Operação 4x6. Nesse esquema, a descida é realizada pelas pistas Sul e Norte da Via Anchieta. No sentido São Paulo, o motorista poderá utilizar as pistas Sul e Norte da Imigrantes. Os horários de início e término, bem como os modelos das operações, poderão sofrer alterações em função das condições de tráfego ou alguma interferência relevante no sistema.<TL>