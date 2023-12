Olhar de Tarcísio

Sempre é tempo para uma boa notícia. E, faltando dois dias para 2023 chegar ao fim, o governo do Estado confirma uma informação que a região aguardava havia 363 dias. A Secretaria Estadual da Saúde vai firmar convênio com a Prefeitura de Mauá para enviar R$ 1,5 milhão para a cidade investir no custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, o maior da cidade e que também é referência de atendimento público a quem mora em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e até mesmo parte da Zona Leste da Capital.

Serão R$ 18 milhões ao longo de 2024, recurso que certamente vai aliviar a pressão nas contas públicas da Prefeitura de Mauá. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) entrará no próximo ano com um recurso extra para melhorar o atendimento no Hospital Nardini – até porque, mensalmente, é preciso aportar R$ 10 milhões para manter a estrutura hospitalar. Para quem pegou um cenário de bagunça nas contas públicas em janeiro de 2021, o panorama é bem mais auspicioso.

Essa confirmação do governo do Estado também traz um simbolismo a mais para o Grande ABC. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem, a cada dia, entendido e valorizado o peso da região para São Paulo nos mais variados aspectos: econômico, social, político. O encaminhamento de recurso para Mauá, uma cidade administrada por um partido que foi seu adversário nas urnas em 2022, é uma clara demonstração de que o chefe do maior Estado do País coloca à frente o espírito de gestor público. Disputas partidárias não farão o atendimento do Hospital Nardini melhorar. Pelo contrário.

Antes de sentar na cadeira e definitivamente tomar as rédeas do Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas era informado sobre o Grande ABC por apenas uma fonte, cujo maior interesse é ver as sete cidades enfraquecidas para ele se fortalecer sozinho. Essa fonte não tem um plano de governo. Tem um plano de poder. E o governador, ao que parece, percebeu isso. Ganha o Grande ABC, ganha a democracia e ganha a população da região.