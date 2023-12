Roupa nova para a virada agita comércio

A cor da roupa usada na virada pode determinar como será o ano que está começando. A tonalidade escolhida espelha desejos e ambições para o ciclo que está se iniciando. Como a maioria das pessoas quer entrar em 2024 usando uma peça nova, o comércio se anima para as últimas compras antes do Réveillon.

No brinde da virada, o branco – que é comumente o mais usado – representa paz. Azul é serenidade, rosa é amor. Verde, saúde e esperança; laranja é criatividade e ousadia, roxo significa transformação e espiritualidade, vermelho é paixão e amarelo, a prosperidade e dinheiro.

E para achar a roupa certa, a Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, tornou-se um dos principais destinos dos consumidores de última hora.

“Como todo ano, o branco nunca sai de moda, é sempre a cor que mais tem saída na loja, mas estamos hoje com poucas peças amarelas, que remetem a dinheiro”, conta Larissa Gabrielle, 25 anos, gerente da loja de vestuário Dricka Fashion, situada no segundo andar do Shoppinho do calçadão.

O movimento de clientes animou a comerciante. “O fluxo (de pessoas) está alto. Comparado ao ano passado, mudou bastante coisa. Esse ano a gente se surpreendeu, conseguimos bater a meta da loja e até ultrapassar”, comemora.

Quem também está satisfeita com os resultados é Adriana Garcia, 45, gestora da loja Entre Linhas. Segundo ela, o comércio vendeu “bem mais do que nos outros anos, chegando de 30% a 40% mais”.

Com a quantidade de opções oferecidas no calçadão, os clientes ficam até indecisas. “Tenho observado que o terracota está em alta, cores de verão, cores vivas, mas gosto muito do branco também”, afirma Daniela Felix Dantas, 38, que estava em busca do modelo ideal.

Lara Bianchini, 36, estava mais decidida. “Vou usar verde, tenho o costume de passar a virada sempre com roupa nova”, explica.