Arena Fonte Nova fecha acordo de R$ 52 milhões com Casa de Apostas por naming rights

A Arena Fonte Nova assinou um novo contrato de naming rights. Com o fim do vínculo com a Itaipava, o estádio, que pertence ao Governo da Bahia, mas vem sendo usado como casa do Esporte Clube Bahia, fechou por quatro anos com a Casa de Apostas, empresa do setor betting.

Com isso, o estádio passará a se chamar: "Casa de Apostas Arena Fonte Nova". O valor investido será de R$ 52 milhões, que dá 13 milhões por ano.A Itaipava, marca do Grupo Petrópolis, que deu nome à Fonte Nova nos últimos 10 anos, continuará como parceira estratégica da nova marca.

Com isso, será mantido o acordo que inclui o fornecimento exclusivo de cervejas e energéticos. Além disso, permanecerão os patrocínios do camarote Itaipava e dos bares e espaços de exposição das marcas, com ativações de experiências em eventos realizados no local.

"É uma enorme satisfação, para nós, assinar este acordo pioneiro e histórico, para dar nome a uma das principais arenas do Brasil, que recebe eventos de alcance global. Trata-se de uma ação de grande magnitude e que esperamos que renda bons frutos para nós, para a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e principalmente para o público", disse Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas.

A Itaipava também se pronunciou sobre a mudança. "Após 10 anos, a Itaipava, cerveja do Grupo Petrópolis, deixará de emprestar seu nome à Arena Fonte Nova. Acreditamos na força do Estado da Bahia, da cultura e do esporte, por isso a Itaipava ousou ser a primeira marca a estampar o nome em um estádio de futebol no país. São 10 anos contribuindo para melhorias no local e fazendo parte de diversos momentos de paixão, conquistas e muita torcida, além de momentos históricos que colocaram Salvador no cenário mundial da boa música, com shows dos principais artistas nacionais e internacionais. Em 2024, esta parceria segue firme e forte com ativações que irão garantir experiências inesquecíveis ao público", afirmou José Luiz Sinti, gerente nacional de patrocínios do Grupo Petrópolis.

O primeiro jogo da agora Casa de Apostas Arena Fonte Nova deverá ser entre Bahia e Jequié, pela rodada inicial do Campeonato Baiano. O duelo está marcado para o dia 17 de janeiro (quarta-feira), às 21h30.