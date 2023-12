Rodrigo Caetano revela que ficou balançado com convite do Corinthians e deixa portas abertas

Apesar de garantir a permanência no Atlético-MG, o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, não escondeu o desejo de trabalhar no Corinthians no futuro. O dirigente, que foi sondado pelo clube paulista, admitiu que ficou balançado com a possibilidade e lamentou o contato ter sido feito em um ano no qual já havia se comprometido com o projeto do clube mineiro.

"Eu tive realmente uma consulta pelo presidente Augusto Melo. Obviamente deixa qualquer profissional balançado, um dos maiores clubes do mundo, mas tenho contrato com o Galo. Por mais que não tenha multa rescisória a partir de janeiro, tem toda uma questão minha envolvida com Belo Horizonte e com o clube, as pessoas que assumiram a gestão do Galo, o presidente também. Por mais que tenha sido algo que balançou, a minha opção foi pela continuidade do contrato nesse momento. Em momento algum a gente abriu negociação para que não tivesse efeitos de qualquer negativa para qualquer um dos lados, mas me sinto extremamente honrado por ser lembrado", disse em entrevista à SporTV.

O dirigente, no entanto, abriu as portas para um futuro próximo. "Foi um contato que tive com os novos gestores do Corinthians, mas tenho contrato e minha opção foi continuar o contrato com o Galo, dar sequência no trabalho que venho fazendo nos últimos três anos. Mesmo com essas conversas, nunca me afastei do planejamento do Galo para 2024, esse é meu compromisso profissional e moral. Enfim, foi por isso, uma questão contratual e pessoal. Lamento hoje não poder dar esse novo passo, mas me sinto extremamente valorizado, honrado, reconhecido e acarinhado pelo Galo, pela torcida, imprensa, funcionários. Por tudo isso, optei por seguir no Galo e em Belo Horizonte", afirmou.

Após não aceitar abrir negociação com o Corinthians, Rodrigo Caetano esteve à frente na negociação que acabou com o anúncio de Gustavo Scarpa. O dirigente revelou que Felipão foi crucial para repatriar o meia. Eles trabalharam juntos no Palmeiras.

"Ainda bem que temos o Felipão conosco. A participação foi decisiva. Muito se fala da concorrência no mercado, mas importante saber que, em um primeiro momento, o Gustavo estava relutante em voltar ao Brasil. O maior convencimento foi com ele. Quando ele definiu a volta, automaticamente, acredito que ele definiu a volta ao Galo. De ser protagonista, trabalhar com o Felipão", disse.

Ainda sobre o Atlético-MG, Rodrigo Caetano deu a entender que Gustavo Scarpa deve ser o único grande reforço do clube para 2024. "Vamos ter ajustes e reforços pontuais. Estamos de olho no mercado. A ideia é manter boa parte do elenco. Para essa janela de janeiro, eu penso que vamos conseguir passar ilesos, com acréscimo do Scarpa. Aqueles que queremos que permaneçam, vão seguir com a gente. Vamos iniciar a pré-temporada com quase a totalidade da base do elenco", disse.

O Atlético se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro. A estreia será no dia 24 de janeiro, às 21h30, diante do Patrocinense, no estádio Pedro Alves do Nascimento.