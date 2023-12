MC Mirella conta como foi a madrugada com a filha: - Não estou dormindo nada

MC Mirella se tornou uma mamãe babona após dar luz à Serena. Se mantendo super ativa nas redes sociais, a cantora segue compartilhando uma série de registros da recém-nascida e contando como está sendo sua experiência com a maternidade.

Nesta sexta-feira, dia 29, a famosa contou que não compartilhará vídeos fazendo dancinhas por enquanto. Focada em se recuperar do parto e cuidar da bebê, a mamãe de primeira viagem confessou que está apaixonada pela pequena e disse que mal está dormindo.

- Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é de boa, porque já sou acostumada, mesmo. Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada toda dando o peito. Mamou que é uma beleza, igual a uma bezerrinha.

A influenciadora Tabatha Paixão chegou a compartilhar um vídeo em que Mirella aparece com a pequena no colo e afirmou:

- Vocês esquecem a Mirella. Ela não quer soltar a menina para nada, quer comer com a nenê no colo. Tive que brigar para ela por a nenê no carrinho.