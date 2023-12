Ator de Berlim revela experiência de quase morte vivida na infância: - Estive perto de bater as botas

A série Berlim é o mais recente spin-off derivado do sucesso mundial La Casa de Papel, focando desta vez na história individual do talentoso ladrão de joias - que, inclusive, já deu o que falar com um furto em um certo cruzeiro... Ao retornar a alguns anos no passado do personagem interpretado por Pedro Alonso, a série já está cotada como uma das mais ambiciosas da plataforma de streaming Netflix.

Em recente entrevista ao programa espanhol El Hormiguero, Alonso mostrou que, aparentemente, não é apenas nas séries que ele vive na base da adrenalina e perigo. O ator, que já havia compartilhado os altos e baixos de sua carreira em outras situações, contou sobre sua agoniante experiência de quase morte durante sua infância.

Durante o programa, Pedro Alonso revelou que, quando criança, esteve perto de morrer da maneira mais terrível: preso no vão de um elevador.

- Eu era uma criança muito curiosa, afirmou o artista.

Na época, como os elevadores não tinham portas, mas sim uma fenda, o pequeno Pedro decidiu enfiar uma bola no local. Ele conta que, em desespero para recuperar o brinquedo e não levar uma bronca de sua família, enfiou as duas mãos na fenda, mas o que ele não esperava era que o elevador começasse a funcionar puxando seus braços.

Um milagre! Antes que chegasse à sua cabeça, o elevador parou. Alonso conseguiu retirar o braço direito sem problemas, mas precisou da ajuda da família e vizinhos para retirar o braço esquerdo.

- Realmente, estive perto de bater as botas, comentou o ator.

Ainda durante o programa, os atores também tiveram a oportunidade de compartilhar suas semelhanças com seus personagens. O protagonista de Berlim afirmou ter roubado uma vez na vida, e pelo que conta, não acontecerá novamente.

- Foi um doce. E foi uma experiência absolutamente aterrorizante, afirmou o artista.

Você já pode conferir a série Berlim no catálogo da Netflix, que chegou na plataforma no dia 29 de dezembro de 2023.