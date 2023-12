EUA prometem assistência técnica à Polônia, em meio a relatos de míssil em território polonês

Os Estados Unidos prometeram fornecer a assistência técnica necessária à Polônia, "seu aliado próximo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)", em meio aos relatos de entrada de míssil no espaço aéreo polonês. A oferta foi feita pelo conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, ao Secretário de Estado polonês e chefe da Segurança Nacional local, Jacek Siewiera, segundo comunicado enviado pela Casa Branca nesta sexta-feira, 29.

Sullivan afirmou que o presidente dos EUA, Joe Biden, está acompanhando a questão de perto. Siewiera, por sua vez, expressou gratidão pelo apoio do país. Por telefone, os representantes disseram que seus governos continuarão em contato próximo, ainda de acordo com a nota.