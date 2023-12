Ponte Preta busca lateral-direito e Igor Inocêncio, ex-Avaí, surge como opção

A Ponte Preta está atenta ao mercado para reforçar seu elenco no retorno à elite do Campeonato Paulista. Um setor que é prioridade é a lateral direita, que sofreu as saídas de Mailton e Weverson. O clube de Campinas está negociando com Igor Inocêncio, que estava no Avaí nesta temporada. Seu contrato com o Ceará está se encerrando nesta semana e ele ficará livre no mercado.

Igor Inocêncio tem 25 anos e começou a temporada no Ceará, realizando nove jogos. Depois, foi emprestado ao Avaí, somando 27 partidas e ajudando o clube catarinense a reagir na Série B do Campeonato Brasileiro para garantir a permanência.

Em 2020, o jogador também teve boa sequência no Juventude, com 37 jogos. No ano seguinte, fez outras 32 partidas pelo Coritiba. Já em 2022, entrou em campo 36 vezes pelo CSA. Igor ainda tem passagens nas categorias de base de Corinthians e Náutico.

O Paulistão começará em 20 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).