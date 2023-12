Em meio a investigação, Alexandre Correa nega sumiço: Publicação mentirosa

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, tem usado suas redes sociais para se defender das acusações feitas contra ele. Caso você esteja por fora, ele foi denunciado pela apresentadora após uma suposta agressão. Na última quinta-feira, dia 28, ele usou seu perfil no Instagram para desmentir uma notícia de que teria sumido em meio a investigação policial.

Ao compartilhar um print da manchete, ele escreveu seu lado da história:

Gostaria que o responsável por esse canal do YouTube tomasse cuidado com suas publicações fantasiosas. Eu voluntariamente me apresentei ao DEIC a exatamente uma semana atrás deixando todas as minhas informações, bem como a abertura do meu sigilo fiscal e bancário. O documento elaborado foi deixado na mão do Delegado Responsável pelos meus advogados Dr. Enio Murad e Dra. Diva Bueno. Peço e gentileza que retirem do ar essa publicação mentirosa.

O caso que deu origem a primeira denúncia de Ana aconteceu no dia 11 de novembro, quando a apresentadora tentava conversar com o filho do casal sobre os problemas financeiros que eles estão enfrentando. Segundo Hickmann, o então marido se descontrolou e prensou seu braço contra uma porta de correr.

A colunista Mônica Bergamo noticiou que Ana ainda acusou ex-companheiro de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

O casal, que atualmente passa por um divórcio, ficou junto por 25 anos e teve um filho, Alezinho, de nove anos de idade.