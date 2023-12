Polônia acredita que míssil russo vindo da Ucrânia invadiu seu espaço aéreo

As forças de defesa da Polônia comunicaram que um objeto não identificado entrou no espaço aéreo do país nesta sexta-feira, 29. Segundo autoridades, o objeto veio da direção da Ucrânia e depois desapareceu dos radares, e todas as indicações apontaram para a possibilidade de ter sido um míssil russo.

"Tudo indica que um míssil russo invadiu o espaço aéreo. Foi monitorado por nós em radares e saiu do espaço. Temos confirmação disso nos radares e dos aliados da Otan", disse o chefe da defesa da Polônia, general Wieslaw Kukula.

O objeto adentrou cerca de 40 quilômetros no espaço aéreo polonês e deixou-o depois de menos de três minutos.

As autoridades ucranianas comunicaram nesta sexta-feira que a Rússia lançou mais de 100 mísseis e dezenas de drones contra a Ucrânia durante a noite.

"Como resultado de ataques tão massivos, isso pode acontecer. O inimigo está atacando nossos territórios fronteiriços, inclusive no oeste. Este é mais um sinal para os nossos parceiros fortalecerem a defesa aérea ucraniana", disse o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yurii Ihnat, em rede nacional sobre o incidente.

Esta não é a primeira vez que um objeto não autorizado entra no espaço aéreo da Polônia vindo da direção da Ucrânia. Em novembro de 2022, dois homens foram mortos quando um míssil atingiu a aldeia de Przewodow, a poucos quilômetros da fronteira. Nessa ocasião, autoridades ocidentais disseram acreditar que um míssil de defesa aérea ucraniano se extraviou. Fonte: Associated Press.