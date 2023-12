Palestinos ocupam cidade no sul de Gaza, enquanto Israel expande ofensiva no centro

Dezenas de milhares de palestinos seguiram para uma cidade lotada no extremo sul de Gaza nos últimos dias, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Os palestinos fogem de bombardeios de Israel no centro da faixa, onde funcionários do hospital disseram que dezenas foram mortos nesta sexta-feira, 29.

A ofensiva aérea e terrestre de Israel contra o Hamas deslocou cerca de 85% dos 2,3 milhões de residentes da Faixa de Gaza, fazendo com que as pessoas procurassem abrigo em áreas seguras designadas por Israel, que, no entanto, também foram bombardeadas.

A ONU disse na quinta-feira, 28, que cerca de 100 mil pessoas chegaram a Rafah, ao longo da fronteira com o Egito, nos últimos dias. As forças israelenses concentram-se agora nos campos de refugiados urbanos de Bureij, Nuseirat e Maghazi, no centro de Gaza.

Segundo a ONU, dezenas de milhares de palestinos chegam a Rafah em caminhões, carroças e a pé. "As pessoas estão usando qualquer espaço vazio para construir barracos", disse a diretora de comunicações da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), Juliette Touma. Fonte: Associated Press.