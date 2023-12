Preços do diesel comum e S-10 seguem em tendência de redução em todo País, diz Ticket Log

Os preços do litro do diesel, tanto o comum como o menos poluente, S-10, caíram em todo País na segunda quinzena de dezembro, com tendência de continuar em queda no início do próximo ano, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgado pela Ticket Log nesta sexta-feira, 29.

"Quando comparamos com 2022, o preço do diesel comum baixou 12% e o do S-10 11%. O cenário deve ser de mais baixas no valor do diesel comercializado nas bombas de abastecimento no final de 2023 e início do próximo ano, como resultado da redução anunciada pela Petrobras no preço do litro repassado às refinarias, válida a partir de 27 de dezembro", disse em nota Douglas Pina, diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Segundo a Ticket Log, o levantamento consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustíveis e apontou que o preço médio do litro do diesel segue tendência de redução em todo o País.

O preço do tipo comum foi comercializado a R$ 6,02 no fechamento de dezembro, com redução de 0,99% ante a primeira quinzena do mesmo mês.

Já o diesel S-10 foi encontrado a R$ 6,18, após ficar 0,96% mais barato para os motoristas. No comparativo com novembro, o preço dos dois tipos reduziu 3%.

O diesel ficou mais barato em todas as regiões, com destaque para o Sudeste, onde o comum fechou o período a R$ 5,93, com redução de 2,47%, ante a primeira quinzena, e para o Centro-Oeste, onde o tipo S-10 foi comercializado a R$ 6,23, após ficar 2,35% mais barato.