Obituário - 30 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Olga Finetto, 98. Natural de Cananéia (SP). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lusia Domingos de Oliveira, 95. Natural de Quipapá (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecida Poltronieri de Souza, 94. Natural de Tanabi (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcides Justino dos Reis, 90. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Técnico de raio-X. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geralda Rodrigues de Figueiredo, 90. Natural de Guapiaçu (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Divina de Lourdes Naves, 70. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosângela Auxiliadora da Silva, 68. Natural de Vespasiano (MG). Residia na Vila Bela Vista. Dia 25, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Mendes Damascena, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Cristina Cardoso da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Pinhal, em Guarulhos (SP). Bancária. Dia 25, em Santo André. Jardim das Primaveras I, em Guarulhos.

Mauricio Eduardo Nunes de Oliveira, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pintor. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Orlando Damião Barbosa, 66. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Guilherme Etori Santos de Fontes, 19. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério do Baeta.

DIADEMA

José Ferreira de Oliveira, 84. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Maria Estela dos Santos, 81. Natural de Traipu (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Vale da Paz.

Joselito Martins de Santana, 73. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Carmo Francisco, 73. Natural de Piranga (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Vale da Paz.

Valci Maria Reis, 68. Natural de Jacobina (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecido da Cruz, 64. Natural de Pacaembu (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

José Pedro de Oliveira, 43. Natural de Santa Terezinha (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema

RIBEIRÃO PIRES

Joana D’Arc Zanite, 64. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Elenice Aparecida Moreira, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Casa Branca, Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

João Victor de Oliveira Menezes, 23. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Vitor Emanoel Soares Silva, 22. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.