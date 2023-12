Aos 67 anos de idade, Monique Evans fala sobre vida sexual: Não estou morta

Através das redes sociais, Monique Evans deu detalhes sobre a cerimônia de casamento com a DJ Cacá Werneck, de 39 anos de idade, e ainda respondeu uma pergunta feita por internauta que a questionava se ainda tinha vontade para transar.

- Claro, não estou morta. Você acha que Cacá ia se casar com alguém que não transa?, disse a ex-modelo de 67 anos de idade.

Monique ainda revelou que seus filhos a levarão ao altar na cerimônia, que está marcada para 16 de maio de 2024. O evento será realizado na Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro, no espaço cercado pela Mata Atlântica.

- E minha netinha Valentina vai levar as alianças, completou.

Ao finalizar a sessão de perguntas e respostas, a famosa ainda revelou que a lua de mel das duas será em Barcelona, na Espanha, e relembrou como conheceu a noiva. As duas, que estão juntas há nove anos, começaram a conversar pelo Facebook e depois se encontraram em uma clínica, onde Monique tratava seu emocional.

- Eu estava numa clínica e ela foi me visitar. Que mulher linda. Me apaixonei no primeiro abraço. Falávamos pelo Facebook. As duas tinham depressão, disse Monique.