Evaristo Costa desmente boatos de que estará no BBB24

Evaristo Costa ficou indignado ao ver seu nome entre os apontados como participantes do BBB24. Através das redes sociais, o jornalista fez piada com o assunto e fez questão de desmentir os boatos.

Através de um vídeo, publicado na última quinta-feira, dia 28, ele disparou:

- Acho importante vir aqui falar com vocês, porque essa história de 'BBB' está tomando uma proporção que os meus familiares passaram a acreditar... Até os meus familiares! Vocês que me seguem, vocês me conhecem, acham mesmo que eu entraria no BBB? Justo eu, que sou sempre muito discreto com a minha particular... Eu não gosto de me expor.

Afastado de seu trabalho como jornalista, o ex-CNN ainda disse:

- Não recebi nem convite! Não tenho nada contra quem sonha em ser um BBB e por quem luta por isso. Sonho é sonho, e eu respeito. Desejo sucesso a todos os escolhidos. E, desde já, obrigado a todos os meus seguidores: o programa nem começou e vocês já montaram o meu time ou me desencorajaram a participar do programa.

Apesar disso, ele afirmou que ganharia com certeza se entrasse. Será?

- Não se preocupem, estou aqui do lado de fora, bem tranquilo e bem longe das lentes das câmeras, sem correr nenhum risco de ser julgado. Mas, se fosse para o BBB, eu ganharia, com certeza.