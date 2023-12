Filho de Ivete Sangalo faz apelo a seguidores após sumiço de cachorrinha de estimação

O filho de Ivete Sangalo fez um apelo aos seguidores após o sumiço de um membro da família. Marcelo Cady, fruto do casamento da cantora com Daniel Cady, usou as redes sociais para contar que sua cachorrinha de estimação desapareceu.

Preocupado em reencontrar Lola, o jovem contou que ela sumiu na Praia do Forte, na Bahia. Ao compartilhar uma foto da amiguinha de quatro patas nos Stories do Instagram, o primogênito de Ivete escreveu:

Pessoal, a nossa cadelinha, a Lola, sumiu hoje à tarde na Praia do Forte. Se vocês tiverem qualquer notícia entre em contato.

O rapaz é multi-instrumentista e faz parte do grupo que acompanha a artista. Além de Marcelinho, de 14 anos de idade, a cantora também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de cinco anos de idade.