Anitta e Xand Avião agitam o público na primeira noite do Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador começou na última quinta-feira, dia 28, e já contou com os shows de dois grandes ícones da música brasileira, Anitta e Xand Avião, que agitaram o público com seus sucessos!

Anitta foi a atração mais aguardada da noite, e entregou o que prometeu! Antes mesmo de subir no palco, a cantora já impressionou em sua chegada, com um look mega transparente e sensual! A roupa pertence à marca EMANA, e por baixo, usou um biquíni da marca Miss Bikini Brazil.

Para a hora do show, a cantora trocou o look e usou um top escrito sexy, da marca Francesca, avaliado em 498 reais. Além dos óculos escuros da Balenciaga, de mais de quatro mil e setecentos reais, e claro, uma calcinha azul de renda acompanhada de luvas combinando.

Anitta colocou o público para dançar do início ao fim! A música Envolver foi o auge e levou a multidão ao delírio, já que a canção esteve no topo entre as músicas mais tocadas no mundo, em 2022. Além de cantar seus hits, Anitta ainda soltou a voz e cantou músicas de outros artistas, como Léo Santana e Simone Mendes.

Xand Avião foi a outra atração que agitou o público com o seu forró característico, e se tornou um dos destaques da primeira noite de festival. A festa contará com cerca de cem horas de apresentações, e a previsão de público durante os cinco dias é de dois milhões de pessoas. As atrações previstas para os próximos dias serão: Alok, Wesley Safadão, Léo Santana, Claudia Leitte, João Gomes, Pabllo Vittar, Ana Castela, Simone Mendes, Bell Marques, Baiana System, Jorge e Mateus, Timbalada e Ivete Sangalo.