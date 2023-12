Tarifa de ônibus em São Bernardo vai subir para R$ 5,95

A tarifa do ônibus em São Bernardo subirá de R$ 5,75 para R$ 5,95 a partir do dia 1º de janeiro. O decreto que marca a alta de 3,5% no valor foi publicado no Diário Oficial da cidade nesta quinta-feira (28). A Prefeitura justifica que a mudança é em razão do aumento das despesas que “compõem os principais insumos relativos aos custos operacionais desse serviço público”. O último reajuste feito na cidade foi em dezembro de 2022.

Outros municípios do Grande ABC também anunciaram mudanças relacionadas aos valores do transporte público.

Em Santo André, a passagem irá de R$ 5 para R$ 5,70 a partir de 3 de janeiro. A cidade determinou valor fixo de R$ 7 para o vale-transporte.

Desde novembro, São Caetano implementou o programa tarifa zero - medida que garante gratuidade para quem deseja usar o transporte público na cidade. O valor antes pago pelos munícipes agora é integralmente retirado dos cofres públicos e a Prefeitura estima um custo de R$ 2,9 milhões por mês.

Já Diadema e Mauá divulgaram alterações apenas no vale-transporte. O pagamento com essa modalidade passará de R$ 6 para R$ 7 já no dia 1º de janeiro.

Ribeirão Pires ainda não publicou nenhum reajuste, mas estendeu a gratuidade do transporte público para domingos e feriados. Rio Grande da Serra não anunciou mudanças nas tarifas.