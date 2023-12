PIB da China deve exceder 126 trilhões de yuans (US$ 17,72 trilhões) em 2023, diz Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira, 29 que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês deve exceder 126 trilhões de yuans (US$ 17,72 trilhões) em 2023.

"O crescimento econômico atingiu uma nova alta, o emprego e os preços estão generalizadamente estáveis, conseguimos avanços em inovação tecnológica e aceleração em nova qualidade de produção, junto a nível mais elevado de abertura para o mundo", afirmou Xi, durante evento do governo para comemorar o Ano Novo. O presidente também destacou a resiliência do país frente a desastres naturais, avanço na conversão de dívidas e garantia na entrega de edifícios.

PBoC

O Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) injetou no mercado 195 bilhões de yuans (cerca de US$ 27,5 bilhões) em liquidez por meio de contratos de recompra (repos) reversa de 7 dias nesta sexta-feira, a uma taxa de juros de 1,8%. A injeção tem o objetivo de manter liquidez razoável e ampla no fim do ano, segundo comunicado do PBoC, citado pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua.