Murilo Dias é criticado por internautas após deixar elogio em foto de Bruna Biancardi: Respeita o Ney

Os fãs parecem ainda não ter superado o fim do relacionamento de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, pois decidiram tomar as dores do jogador de futebol e criticar Murilo Dias por deixar um elogio à influenciadora nas redes sociais. Incomodados com a interação, fizeram diversos comentários ao influenciador.

Na última quinta-feira, dia 28, Bruna atualizou as redes sociais com uma foto em que aparece curtindo o dia na piscina. O clique acabou chamando atenção do ex-participante de A Grande Conquista, que escreveu:

Você é muito linda.

Em resposta ao comentário, ela apenas reagiu com um emoji sorridente e outro envergonhado.

Pessoas então foram até o perfil de Instagram de Murilo e deixaram mensagens em sua última publicação.

Respeita o Ney, escreveu uma.

Moço, o Ney não vai gostar do seu comentário nas fotos da Bruna, disse outra.

Cara, não mexe com o que é do menino Ney, não, pediu a terceira.

Não f**e, não comenta na foto da esposa do Ney, p***a, disparou a quarta.