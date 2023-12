Charge - 29 de dezembro de 2023

Dezembro é o mês com mais divórcios entre os casais do Grande ABC. Segundo levantamento do CNB-SP (Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo), de 2007 a 2022, foram oficializados 18.086 divórcios extrajudiciais, sendo 1.116 em janeiro e 1.770 em dezembro, ou seja, a chance de um casal se divorciar no último mês do ano é 59% maior que no início.