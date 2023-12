Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas hoje; em 2023, Nikkei liderou ganhou e Xangai caiu

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/12/2023 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, último pregão de 2023, com ganhos na China e perdas no Japão.

Nos mercados chineses, o Xangai Composto subiu 0,68% hoje, a 2.974,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 1,13%, a 1.837,85 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia. Ao longo do ano, porém, o Xangai Composto apresentou queda de 3,7%.

Analistas seguem preocupados com a perspectiva das bolsas chinesas em 2024 em função da contínua fraqueza no setor imobiliário e lenta recuperação econômica.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,22% hoje, a 33.464,17 pontos, no segundo dia consecutivo de realização de lucros. Em 2023, porém, o índice japonês foi o que teve melhor desempenho na região da Ásia e do Pacífico, com avanço de 28%, à medida que o apetite por risco ganhou força com crescentes expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) comece a reduzir juros em 2024.

Em outras partes da região, o Hang Seng teve alta apenas marginal hoje em Hong Kong, de 0,02%, encerrando o pregão em 17.047,39 pontos, e o Taiex registrou leve ganho de 0,11% em Taiwan, a 17.930,81 pontos, enquanto o australiano S&P/ASX 200, principal índice acionário da Oceania, recuou 0,31%, a 7.590,80 pontos.

Em 2023, o Hang Seng caiu 14%, sua quarta perda anual consecutiva, mas o Taiex assegurou alta de 26,8% e o S&P/ASX 200 avançou 7,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires