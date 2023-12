Detento de ‘saidinha’ vai passear de moto aquática e acaba preso

A PM (Polícia Militar) prendeu na tarde desta quinta-feira, em São Bernardo, um detento que estava nas ruas beneficiado pela saída temporária de fim de ano, a chamada saidinha. O infrator, 30 anos, preso por tráfico de drogas, descumpriu as regras impostas pelo nenefício ao violar o perímetro delimitado pela Justiça. Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o Poder Judiciário autorizou a liberação de um detento do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Diadema.

O criminoso era monitorado por tornozeleira eletrônica e, com a violação da área de permissão, o alerta foi emitido ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). O despacho foi encaminhado aos policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que se deslocaram até a Prainha do Riacho Grande.

No local, os PMs descobriram que o infrator havia acabado de sair para dar uma volta de moto aquática. Ao retornar, o homem desembarcou em uma região de mata, para tentar se esconder dos PMs, mas acabou detido. Na abordagem, o criminoso disse que havia saído há tempos da cadeia, mas ao consultar as informações, os policiais identificaram que ele foi beneficiado pela saída temporária de fim de ano.

O infrator foi conduzido diretamente ao Centro de Detenção Provisória de São Bernardo, permanecendo preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar já efetuou a prisão de 242 detentos que foram beneficiados recentemente com a saída temporária de fim de ano, mas que foram flagrados descumprindo as medidas impostas pelo Poder Judiciário. Após a constatação da irregularidade, os presos foram reconduzidos imediatamente à penitenciária.

A recondução dos detentos é fruto de uma portaria publicada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), com o aceite da SAP, determinando que detentos em descumprimento de regras do benefício fossem presos e recebidos na penitenciária mais próxima.

Além disso, o acordo de cooperação entre a SSP e o Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu que os policiais passassem a ter acesso aos processos dos réus que cumprem a pena fora das prisões nos dispositivos móveis das viaturas, em tempo real. Dessa forma, é possível verificar durante a abordagem se as regras da saída temporária estão sendo cumpridas, como se o condenado está fora de casa em horário não permitido.