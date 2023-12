Empresários criam universidade da tatuagem

O Brasil possui 150 mil estúdios de tatuagem, segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), sendo 35 mil no Estado de São Paulo. Além disso, o País está entre as dez nações em que as pessoas mais se tatuam no planeta.

Diante destes números, Esther Gawendo e Enio Conte, que têm estúdio em São Caetano e organizam a Tatoo Week, uma feira ligada ao segmento, se associaram a Alan Spadone, com o intuito de fundar a universidade da tatuagem, que visa ensinar a arte e melhorar o nível dos tatuadores brasileiros.

Entre os planos está a criação de uma plataforma digital voltada para ensinar o tatuador. “Quero, por meio da minha expertise e experiência na micropigmentação, somar. Tudo o que fiz e construí até hoje irei usar para ampliar o público e trazer tudo o que seja possível agregar a esse crescimento”, enfatiza Spadone, que é o criador da maior academia de micropigmentação da América Latina, que já formou cerca de 100 mil profissionais por meio de aulas presenciais e 80 mil de maneira on-line.

Além disso, a academia tem base em 22 países. E possui cerca de 100 unidades de franquias no Brasil. Além de fabricar e comercializar produtos com marca própria. “Traremos para o projeto tudo que há de melhor no mundo e vamos valorizar ainda mais a arte e o mercado da tatuagem”, contou Spadone.

Segundo Conte, a sensação de conquista é grande, “Abrimos portas no mercado, lutamos contra preconceitos e resistências de patrocinadores. Agora em tamanho gigante sentimos a necessidade de uma nova gestão. Com a parceria, acredito na governança profissionalizada, na melhoria e no crescimento do evento para o Brasil e o mundo. Sempre tendo como meta a valorização da arte da tatuagem e dos tatuadores”, afirmou.

O primeiro evento do trio será a Tattoo Week Rio, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de janeiro.