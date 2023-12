Grande ABC seguirá representada na Stock Car em 2024

Pelo segundo ano consecutivo o Grande ABC esteve representando na Stock Car Series pela equipe RTR Sport Team, de Ribeirão Pires (a Series é a principal categoria de acesso à Stock Car Pro). Nesta temporada, a escuderia participou de seis etapas que somaram 18 corridas. Foram 358 pontos e o quarto lugar no ranking de equipes. Os dois pilotos, Kaká Magno e Vinícius Papareli terminaram em 11º e 12º lugares, com 185 e 173 pontos, respectivamente. Ainda não foi dessa vez que o título veio, mas isso é apenas um detalhe para quem ainda está só dando as primeiras aceleradas na categoria.

Em entrevista ao Diário, Vinícius, 25 anos, que é filho do empresário Maique Papareli, dono da RTR Sports, não só garante a participação da equipe na temporada 2024, como revela planos de ter mais um carro no grid. “Estamos muito motivados a conquistar o título da Stock Series. A RTR quer evoluir e almeja ter, pelo menos, três carros. E eu, enquanto piloto, quero muito ser campeão para tentar ascender à categoria principal (Stock Car Pro)”, diz.

Para concretizar esse plano de expansão, é fundamental que a equipe consiga parcerias para financiar suas operações, tornando imprescindível que os pilotos também levem consigo verba de patrocinadores. Sem esse apoio, observa Vinícius Papareli, a estrada para o sucesso torna-se íngreme. “O maior desafio para o próximo ano é ter recursos para suprir os custos”, ressalta. Para se ter uma ideia, o valor aproximado para manter um carro em toda a temporada da Stock Series é de R$ 800 mil, sendo cerca de R$ 150 mil por corrida.

Para custear o planejamento e atrair investidores, a RTR tem apostado na contratação de uma assessoria de marketing e também na Lei de Incentivo ao Esporte. Na avaliação de Papareli, a Stock Car representa um ativo valioso em termos de marketing, publicidade e relacionamento com o cliente, oferecendo retorno de mídia, exposição de marca e ações com clientes. “A crescente popularidade da categoria, impulsionada pelo aumento dos pacotes de transmissão pela TV, em canais abertos e por assinatura, além da internet, fortalece seu atrativo”.

A temporada 2024 da Stock Series começará em 21 de abril e seguirá até 15 de dezembro. Ao todo, estão previstas seis etapas e uma especial.