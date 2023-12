Luciano amplia contrato com o São Paulo até 2026: 'Identificação com o clube é enorme'

O atacante Luciano, protagonista dentro de campo e abastecido por uma forte relação de identificação com a torcida, recebeu do São Paulo uma ampliação contratual de dois anos. Até então com vínculo válido até o fim de 2024, o jogador de 30 anos chegou a um acordo com a diretoria e firmou um novo contrato que vence apenas em 31 de dezembro de 2026, conforme informado pelo clube tricolor na noite desta quinta-feira.

"Estou muito feliz de poder renovar o meu contrato com o São Paulo, poder ficar mais um tempo aqui. Espero ficar muitos anos aqui ainda. Sei que raça não vai faltar, vocês me conhecem. Vontade não vai faltar, de vencer e de conquistar títulos. Vocês merecem. Agradecer a confiança da diretoria, a confiança que têm me dado, assim como a comissão técnica, que está me ajudando bastante, e a todos os meus companheiros. Espero que esta nova temporada seja de muitas vitórias e, se Deus quiser, de títulos também. A identificação que eu tenho com o clube é enorme, desde quando eu cheguei", afirmou o jogador.

Contratado em 2020 e autor de 67 gols e 21 assistências em 201 jogos, Luciano viveu momentos bons e ruins no São Paulo, mas na maior parte do tempo foi visto pelos torcedores como símbolo de raça. "Lá na minha primeira entrevista eu falei que eu era chato, que eu era enjoado, que eu cobrava meus companheiros, mas tudo pela vitória. Aqui não é diferente. Nesses anos que estou aqui, eu aprendi muito, aprendi a amar esse clube. Espero que não pare por aí, que tudo de certo, e espero contar com vocês, como sempre. Agradecer o carinho de cada um mesmo, de verdade, de coração. Eu e minha família estamos muito felizes com a minha permanência", disse.

O atacante foi decisivo em 2021, quando marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na final do Paulistão, ajudando a encerrar um jejum de nove anos sem títulos do time são-paulino. Em 2023, foi importante para quebrar o período de 15 anos sem título nacional, com a conquista da Copa do Brasil, torneio que o São Paulo nunca havia vencido. Durante a campanha do título inédito, marcou nos confrontos com Sport (oitavas de final) e Corinthians (semifinal). Além disso, deu assistências para Marcos Paulo, contra o time pernambucano, e outra para Caio, nas quartas de final, em clássico com o Palmeiras.

Nesta temporada, Luciano foi o jogador de linha que esteve em campo mais vezes pelo São Paulo e também bateu seu recorde pessoal de partidas disputadas em um mesmo ano, com 65 participações. Responsável por 15 gols, foi também o artilheiro são-paulino de 2023 e o segundo no ranking de assistências, com oito passes para gols, atrás de Wellington Rato, que terminou a temporada com 10.