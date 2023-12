Congestionamento persiste no SAI em ambos sentidos

De acordo com a última atualização da Ecovias (18h), a Imigrantes, sentido litoral, segue com congestionamento do km 32 ao km 53 e do km 65 ao km 70, pelo alto fluxo de veículos. Na rodovia, sentido capital, o tráfego congestionado é do km 64 ao km 52. Ainda na Anchieta, sentido litoral, o congestionamento apontado é do km 29 ao km 33.

Na Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, há congestionamento do km 270 ao km 274. Já no sentido capital, o trânsito vai do km 276 ao km 274. Além disso, a Cônego Domênico Rangoni, sentido capital, tem tráfego congestionado do km 260 ao km 270.

Vale destacar que o SAI está em Operação Descida 7X3. Com a medida, o motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.