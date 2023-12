CNPq usa gravidez de professora da UFABC para reprova à edital

Maria Caramez Carlotto, docente da UFABC (Universidade Federal do ABC), utilizou as redes sociais nesta terça-feira (26) para denunciar a conduta do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) em dispensar sua candidatura para bolsa de pesquisa. O motivo alegado pelo órgão à professora é de que "provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas, o que poderá ser compensado no futuro".

Um dos motivos adicionados à refuta encaminhada para a docente é a realização prévia de um pós-doc. Entretanto, o edital proposto pelo CNPq sequer era mencionado.

Em última nota divulgada à imprensa, o conselho admitiu atribuir a gravidez no resultado preliminar do processo como um “juízo de valor preconceituoso”. E até o momento, não prestou esclarecimentos se, junto ao posicionamento, a bolsa enfim será concedida.

Vale destacar que a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, pleiteada pela docente, é considerada uma das bolsas de mais alto nível pelo órgão que fomenta o desenvolvimento científico no País. Antes do episódio, durante o lançamento de chamada para a Bolsa de Produtividade em Pesquisa em junho deste ano, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, inclusive, destacou a diversidade pretendida ao abarcar os novos projetos, como uma medida "voltada para pesquisadores já consolidados (...) a fomentar não apenas a produção de alta qualidade como também a formação de novos pesquisadores".

Questionado pelo Diário, o CNPq não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.

REPERCUSSÃO

Atualmente professora do Bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH) e Relações Internacionais (BRI), Maria agradeceu o apoio recebido após a repercussão na postagem inicial que alcançou mais de 600 mil visualizações no Twitter (X): "não estou conseguindo retornar todo mundo justamente porque a época do ano é cruel para quem tem filho(s). Queria dizer que todo esse apoio mostra que já avançamos muito, mas juntos(as) vamos avançar ainda mais".

A UFABC diz entender que “a comunidade científica deve ser meio de combate à desigualdade de gênero, e não de sua perpetuação. Nesse sentido, urge que seja superada a perspectiva ainda excessivamente androcêntrica da ciência”.

Ainda segundo a instituição, “não é factível que a maternidade seja encarada como um obstáculo à excelência acadêmica. Ao contrário: é preciso que a maternidade e a parentalidade sejam reconhecidas como vivências enriquecedoras capazes de contribuir para a diversidade e a ampliação de perspectivas críticas no âmbito da pesquisa, do ensino, da extensão e da vida universitária”.