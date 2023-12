Venezuela anuncia exercício militar defensivo, ante chegada de navio do Reino Unido à Guiana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira, 28, exercícios militares conjuntos de caráter defensivo no Oceano Atlântico, em resposta à anunciada chegada de um navio da Marinha do Reino Unido às costas da Guiana. Os dois países da região mantêm uma disputa territorial por uma zona rica em petróleo e minerais.

"Ordenei a ativação de uma ação conjunta de toda a Força Armada Nacional Militar Bolivariana sobre o Caribe oriental da Venezuela, sobre a região do Atlântico e uma ação conjunta de caráter defensivo como resposta à provocação e à ameaça do Reino Unido contra a paz e a soberania de nosso país", afirmou Maduro. Ele disse que a presença do navio britânico é uma violação do acordo feito em meados de dezembro em San Vicente, nas Granadinas, onde foi abordada a disputa territorial.

"Acreditamos na diplomacia, no diálogo, na paz, mas ninguém deve ameaçar a Venezuela", afirmou Maduro, após uma demonstração militar transmitida ao vivo. Ele qualificou a presença do navio como "uma ameaça do decadente putrefato império do Reino Unido". Não se sabe até agora a reação da Guiana nem do Reino Unido ao fato.