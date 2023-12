Bárbara Evans mostra o corpo um mês após dar à luz gêmeos

A modelo e influencer Bárbara Evans postou um vídeo em sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 27, para mostrar como está seu corpo um mês após os nascimento de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio.

Sem o uso de filtros, Bárbara mostrou, primeiramente, a barriga. De frente para a câmera, disse: "O umbigo está preto. Não sei o que vou fazer com isso aqui tudo, é pele. Que loucura, hein? Mas é isso".

Bárbara também se exibiu de perfil. "A barriguinha flácida. Está diminuindo de lado, né? Aqui tem gordura dos dois lados. O quadrilzaço. O braço não está lá essas coisas, não. Mas está bom, só estou mostrando para vocês".

O parto dos bebês Álvaro e Antônio ocorreu no dia 27 de novembro, no Rio de Janeiro. Os meninos são filhos de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro. O casal também é pai de Ayla, de pouco mais de um ano.

Recentemente, quando ainda se recuperava do parto dos meninos, Bárbara levou um susto com a filha. Ayla, ao comer um amendoim, se engasgou com o alimento. O amendoim foi parar em um dos pulmões da menina que precisou passar por um micro cirurgia para poder respirar melhor.