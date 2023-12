Grande ABC gera 4.036 empregos formais em novembro

Durante o mês de novembro foram realizadas 35.210 admissões de trabalhadores com carteira assinada e 31.174 desligamentos no Grande ABC, o que resulta em um saldo 4.036 empregos formais gerados no período. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.



São Bernardo apresenta o melhor resultado do mês, com 2.470 postos (12.889 contratações e 10.419 demissões). Em seguida vem Santo André, com 1.956 (11.853 admissões e 9.897 cortes). O pior desempenho foi obtido por São Caetano, que pelo segundo mês consecutivo apresentou saldo negativo, desta vez -424 vagas (4.197 contratações e 4.621 demissões).

Entre as demais cidades, Mauá obteve o terceiro melhor saldo da região, com 281 empregos criados (2.584 contratações e 2.303 demissões), seguido por Rio Grande da Serra, com 14 (75 admissões e 61 dispensas). Ribeirão Pires, com -212, e Diadema (-49), também demitiram mais do que contrataram.

Na soma dos 11 meses, a região gerou 23.573 postos de trabalho com carteira assinada.