Fluxo cambial total no ano até 22 de dezembro é positivo em US$ 16,318 bi, diz BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 16,318 bilhões em 2023 até 22 de dezembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 28. No acumulado do ano até a data, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 32,428 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 590,774 bilhões e retiradas no total de US$ 623,202 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 está positivo em US$ 48,746 bilhões, com importações de US$ 228,749 bilhões e exportações de US$ 277,495 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 31,142 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 64,192 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 182,160 bilhões em outras entradas.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 8,170 bilhões em dezembro até o dia 22, conforme resultado parcial informado pelo BC.

Nesse período, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 9,010 bilhões, considerando o saldo parcial. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 52,730 bilhões e retiradas no total de US$ 61,741 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo parcial de dezembro foi positivo em US$ 841 milhões, com importações de US$ 16,570 bilhões e exportações de US$ 17,411 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,499 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,883 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,029 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 5,504 bilhões na semana passada, de 18 a 22 de dezembro.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,376 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 17,953 bilhões e retiradas no total de US$ 23,329 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 128 milhões, com importações de US$ 6,650 bilhões e exportações de US$ 6,522 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 553 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,166 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,650 bilhões em outras entradas