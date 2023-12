Carlinhos Maia aparece chorando na web e reclama sobre falta de liberdade

Na noite da última quarta-feira, dia 27, o influenciador e ex-A Fazenda Carlinhos Maia utilizou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a suposta falta de liberdade. No momento, ele está em viagem na Finlândia, acompanhado de amigos e do esposo, Lucas Guimarães.

Durante uma festa no país do Papai Noel, o influenciador apareceu nos Stories após beber alguns drinks, derrubando lágrimas e falando sobre as constantes cobranças que sofre dos internautas.

- Eu sei que eu tenho responsabilidades... Eu não estou super bêbado, porque eu não consigo, pelo mesmo motivo que eu não consigo dançar 100%, porque sempre tem alguém prendendo a minha liberdade, começou Carlinhos.

- O que eu posso dizer a vocês é que eu estou muito feliz. Nunca 100% de nada, porque eu nunca consigo viver 100% de nada, porque de alguma forma alguma coisa me prende a julgamentos, a coisas que eu não sou, que eu não fiz, complementou o influenciador.

- Mas, mesmo assim, eu queria agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a minha mãe, ao meu pai, porque por alguns minutos eu pude ser feliz. Eu queria muito dizer que eu amo vocês, que me protegem há muitos anos e que acreditam em mim, porque está muito difícil continuar, disse ao finalizar seu desabafo.