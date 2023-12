SAI segue com congestionamento em Operação Descida 7X3

De acordo com a última atualização da Ecovias (15h), a Imigrantes, sentido litoral, apresenta congestionamento do km 26 ao km 53, pelo alto fluxo de veículos em torno da temporada às vesperas do Ano Novo. Na rodovia, sentido capital, o tráfego congestionado é do km 58 ao km 49. Já em outra via importante à região, na Anchieta, sentido litoral, o congestionamento se concentra no km 26 ao km 33.

Enquanto isto, a companhia destaca a Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, como via congestionada do km 264 ao km 260. Há, também, na Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral, trecho com trânsito do km 272 ao km 274.

Vale destacar que o SAI está em Operação Descida 7X3. Com a medida, o motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.