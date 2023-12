Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, relata problemas após cirurgia abdominal

Como você acompanhou, Jéssica Beatriz Costa, a filha do famoso cantor Leonardo passou por uma cirurgia plástica no abdómen recentemente. Na ocasião, a influenciadora utilizou as redes sociais para compartilhar o procedimento e agradecer as mensagens de carinho.

No entanto, nesta quinta-feira, dia 28, ela apareceu nos Stories do Instagram para relatar algumas graves inocorrências após a realização de sua abdominoplastia. Ainda não se sentindo pronta para dar muitos detalhes, a filha do sertanejo contou que precisou realizar uma transfusão de sangue de última hora e que teve que voltar para o centro cirúrgico três dias após a cirurgia.

- Vivi mais um milagre de Deus na minha vida. Prometo que depois vou contar em detalhes tudo que aconteceu. Mas para quem não sabe, fiz abdominoplastia, tive que tomar sangue, voltei para cirurgia de novo, começou contando.

Jéssica ainda ressaltou que as intercorrências não têm relação com seus problemas cardíacos e afirmou ter ficado em estado vegetativo.

- Não foi fácil, mas estou feliz de estar bem. Pensei que fosse durar muito tempo esse meu estado de não ter força para fazer nada. Eu só dormia. As pessoas vinham me visitar e eu estava como vegetativa... Sem fazer nada, sem vontade de nada, aquela coisa bizarra, relatou ao finalizar.