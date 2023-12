MC Daniel e MC Ryan SP relatam o sumiço de suas joias: Não dá para acreditar

MC Daniel e MC Ryan SP usaram as redes sociais para relatar o sumiço de suas joias. Os funkeiros contaram que notaram a falta de algumas peças valiosas e que possuíam significado para eles. Nos Stories do Instagram, Daniel - também conhecido como Falcão do Funk - escreveu:

Não dá para acreditar, mano. Todos os meus anéis, as dedeiras, sumiram todos. Sem entender, como isso... Não acredito.

Em seguida, mostrou uma imagem das dedeiras personalizadas em ouro com brilhantes cravejados. Juntas, as peças custavam mais de 130 mil reais. Uma delas continha o nome de MC Kevin, MC Hariel e MC Ryan, amigos do artista que estiveram ao seu lado em sua trajetória até a fama. As outras duas joias representavam o personagem O Máscara e um falcão, marcas registradas do famoso.

Ryan - que tem o apelido de Tubarão do Funk - também fez um desabafo:

Salve, família. Maior neurose, não estou achando umas correntes minhas aqui... Principalmente a minha do tubarão.

MC Daniel estava no Jogo das Estrelas e dos Artistas na última quarta-feira, dia 27. Em contrapartida, Ryan embarcou no cruzeiro de Neymar Jr. para se apresentar e curtir a viagem.