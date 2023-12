Ivete Sangalo revela que não estava na Bahia durante visita de Beyoncé e brinca: - Eu estava no Rio quando ela me ligou

Ivete Sangalo nunca perde seu bom humor e falou um pouco sobre a passagem de Beyoncé pelo Brasil. Ao ser questionada por um seguidor se a cantora norte-americana ficou com vontade de ir à sua casa, a baiana brincou que recebeu até ligação!

Um internauta questionou:

É verdade que a Beyoncé ficou doida para ficar na sua casa? (risos), brincou.

E Ivete respondeu:

- Gente, eu estava no Rio quando ela me ligou!, brincou ainda mais a baiana.

A cantora brasileira também disse que Beyoncé fez um movimento lindo de ter vindo ao Brasil, principalmente por ter sido em Salvador, e não mediu elogios à artista:

- Que mulher linda, corajosa. Que traz na historia dela essa representatividade, essa força. Ela é uma mulher muito sensacional. Vir à salvador mostra ainda mais o quanto ela é especial e o quanto está convicta e consciente do seu papel e força.

E assumiu ser admiradora do trabalho da artista:

- Sou fã de Beyoncé e de tudo o que ela representa. Fiquei muito feliz, ela veio e realizou um evento gigantesco, à altura da Bahia!, finalizou.

Vanessa da Mata intriga fãs com suspeita de Beyoncé ainda estar no Brasil

No dia 24 de dezembro, a cantora Vanessa da Mata publicou um vídeo ao lado de sua fisioterapeuta afirmando que a profissional havia feito uma massagem na Beyoncé no dia anterior, ou seja, no sábado dia 23.

Após a passagem relâmpago no evento do dia 21, os fãs especularam que a cantora havia voltado para os Estados Unidos. Mas Beyoncé ainda manteve na descrição do seu Instagram que ainda estava em Salvador, o que levantou suspeitas.

Dizem que a gente está a cinco mãos de todo mundo. Eu tô só a uma mão de dona Beyoncé. Ela fez massagem ontem em Beyoncé e em mim hoje. E ontem em mim também, porque eu estou com a coluna ruim. Viu que coisa privilegiada? Incrível!, escreveu a cantora brasileira no Instagram.