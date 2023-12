Shakira e Gerard Piqué já estariam se comunicando sem ajuda de advogados

Enquanto a imprensa internacional especula que Shakira supostamente estaria vivendo um affair com o produtor musical Rafael Arcaute. Segundo informações da emissora espanhola Antena 3, alguns veículos teriam ainda noticiado que o argentino de 44 de idade estaria apaixonado pela colombiana há um tempo e agora estaria tentando conquistá-la.

Rafael não só faz produção e composição de canções, como já trabalhou com grandes artistas - como Christina Aguilera e a própria Shakira - e se tornou reconhecido no meio musical. Ao longo de sua carreira, colecionou 18 prêmios do Grammy Latino e dois do norte-americano.

Lorena Vázquez, do programa Y Ahora Sonsoles, informou que a relação entre Shakira e o ex-marido Gerard Piqué supostamente melhorou muito, ao ponto de já conseguirem conversar entre si e não precisar mais do intermédio de advogados. No entanto, disse a informação de que a cantora estaria em um relacionamento com Rafael é falsa.