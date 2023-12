Ex- namorada de PC Siqueira diz à polícia que ele tirou a vida na sua frente

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Metrópoles, em depoimento à polícia, a ex-namorada de PC Siqueira, Maria Watanabe, com quem o influenciador havia mantido um relacionamento de cerca de um ano, disse que presenciou o influenciador tirando a sua própria vida na tarde da última quarta-feira, dia 27.

Maria e Siqueira estavam juntos no apartamento do influenciador, no centro de São Paulo. De acordo com o jornal, a jovem teria dito à polícia que ao notar que ele queria tirar sua própria vida, ela procurou uma vizinha para chamar a polícia.

O jornal ainda afirma que, de acordo com familiares, o casal teria consumido drogas antes da morte do influenciador.

Por alguns momentos nos últimos anos, PC Siqueira compartilhou com seus seguidores a luta contra a depressão. Em março de 2023, ele chegou a ser encontrado desacordado no seu apartamento e revelou para os fãs que havia se recuperado de uma tentativa de suicídio.

Em caso de necessidade, procure ajuda especializada a partir do Centro de Valorização da Vida (CVV). As conversas são sigilosas e podem ser realizadas por telefone (188), email e Skype, todos os dias, 24 horas.